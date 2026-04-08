CD Plaza Amador vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J13 del Clausura 2026 LPF

El conjunto del Alianza FC visitará al CD Plaza Amador en un choque de alto voltaje correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Ambos clubes lideran la tabla de posiciones de la Conferencia Este, Plaza con 23 puntos y Alianza con 21 unidades.
CD PLAZA AMADOR VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J13 CLAUSURA 2026 DE LA LPF
- Fecha: Sábado, 11 de abril del 2026
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: COS Sports Plaza
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes