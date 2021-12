LPF: Ismael Díaz un ejemplo de perseverancia

"Hace una semana apareció una foto en Instagram cuando me lesioné en el Maracaná y esos mensajes negativos me dieron fuerza, y es un mensaje para la gente para que cuando tengan un problema se levanten y a mi me ha tocado un camino duro pero aquí estoy", señaló El Príncipe después de darle a Tauro el título de la LPF.

Ismael Díaz no solo marcó doblete en la final, si no que durante toda la temporada fue clave para los Toros de Pedregal, siendo el MVP en varios encuentros y logrando ser el máximo artillero con 10 goles.

"Este fue mi mejor año en ,mi carrera, jugué todos los partido que tuve por delante y también jugué todos los minutos y pude salir adelante", dijo el futbolista.

SOBRE SU HERMANO

Ismael Díaz destacó la importancia de Saed Díaz en el equipo y espera las oportunidades para su hermano, convencido de que será la próxima estrella.

"Saed ha ayudado bastante, sabemos que necesita minutos pero se que lo darán poco a poco y el próximo torneo será de él".

Con respecto a un futuro, el jugador aclaró que está en manos de su agente y que por el momento no puede dar declaraciones.