LPF: La Conferencia Del Oeste puede definir sus Playoffs esta jornada

La Conferencia del Oeste se aprieta esta jornada con partidos claves de cara a la siguiente fase eliminatoria de la LPF , en una jornada simultánea el domingo 26 de abril a las 4:00 de la tarde.

Los boletos para la siguiente ronda de playoffs siguen en juego debido a la cercanía de puntos que se mantiene en la conferencia, esta seguidilla de puntos entre el primer y cuarto lugar es suficiente para que aún haya aspiraciones con equipos de media tabla.

EL Herrera FC con ocho puntos es el primer equipo matemáticamente eliminado del torneo, que solo ha conseguido una victoria en todo el torneo.

¿QUÉ PANORAMA TIENE LA CONFERENCIA DEL OESTE PARA LOS PLAYOFFS?

De la mano de Gabriel Torres el Veraguas United FC lidera la tabla de posiciones de la conferencia con muchas opciones de clasificarse si gana su siguiente partido frente a Unión Coclé FC que se mantiene en la segunda posición con 17 puntos.

No obstante, Unión Coclé debería evitar el camino de la derrota en su visita a Veraguas para no perder el segundo lugar que ya habría conseguido luego de haber derrotado al San Francisco por 1-0 el pasado fin de semana.

Por último, el CAI recibe a un universitario urgido por los 3 pts. que lo mantendrían con vida en el torneo, por lo que, una derrota significaría acabar con sus aspiraciones.