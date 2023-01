LPF: "La oportunidad de jugar con Ismael siempre estará", Ronaldo Córdoba 

"Yo creo que vestir la camiseta de mi país es un orgullo para mí, tanto en categorías juveniles y en su momento con el profesor Bolillo que me brindó la oportunidad, creo que lo hice, la tuve, pero me pasaron muchas cosas en el camino y no pude seguir en el proceso con él, pero hoy gracias a Dios estoy acá en Herrera y estoy trabajando para el día de mañana el profe Christiansen me tome en cuenta porque el trabajo del día a día lleva a que el profe me vea y tome sus decisiones" comentó el atacante de Herrera FC sobre llegar a la Selección nuevamente.