La Juventus venció por la mínima al Atalanta y dormirá en puestos de Champions

La Juventus Turín se impuso por la mínima al Atalanta (0-1) y duerme en la cuarta posición de la Serie A, en puestos de la Champions League a la espera de lo que haga el Como 1907, en un encuentro en el que los 'bianconeri' se vieron superados en juego pero que resistieron con un tanto de Jérémie Boga.

Sufrió la 'Juve', especialmente en los últimos minutos, pero se mantuvo en pie gracias a una gran actuación del portero Di Gregorio bajo palos y tras un gol de Boga con todo a favor para empujarla a puerta vacía.

La 'Dea' salió muy fuerte, generando varias ocasiones en los primeros minutos, incluida una clara que acabó en el palo tras un buen remate de cabeza del defensor italiano Giorgio Scalvini. El Juventus fue incapaz de construir juego y conectar pases en los primeros veinte minutos, y se vio claramente superado por un Atalanta que arrancó dominante.

Se animó ligeramente la 'Vecchia Signora', pero no se encontró, ni siquiera con los intentos de desborde y la creación del turco Kenan Yildiz, de 20 años, ni con el despliegue del italiano Manuel Locatelli. Sin lograr generar peligro real y sin encontrar portería, el conjunto lombardo mantuvo la intensidad y continuó imponiendo su ritmo.

La Juventus duerme en puestos de Champions

Aunque el Atalanta fue el equipo que más ocasiones generó, el marcador se mantuvo igualado al descanso debido a la falta de acierto de ambos conjuntos. En ese primer tiempo, el conjunto bergamasco acumuló diez disparos; el Juventus, dos.

La 'Juve' dio la vuelta al partido nada más regresar al campo tras el descanso. Aprovechando un error defensivo, Boga, que estuvo durante el partido prácticamente desaparecido, apareció bien colocado en el momento y lugar adecuados, y empujó a su antojo un balón que cayó a sus pies como un regalo. Duerme en cuarta posición con dos puntos de ventaja con el club que dirige el español Cesc Fàbregas, a la espera de lo que suceda contra los 'nerazzurri'.

Mientras tanto, el Atalanta, situado en la séptima posición, cede terreno en la lucha por los puestos europeos y queda a cuatro puntos de la Roma, su próximo rival en la siguiente jornada.

FUENTE: EFE