LPF: Partidos para la jornada 6 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el inicio de los duelos interconferencias.
Viernes, 20 de febrero
- San Francisco vs UMECIT FC - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)
Sábado, 21 de febrero
- CD Plaza Amador vs Herrera FC - COS Sports Plaza (8:30 pm)
Domingo, 22 de febrero
- Unión Coclé vs Árabe Unido - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm) En vivo por RPC.
- Alianza FC vs Veraguas United - Estadio Rommel Fernández (6:15 pm)
Lunes, 23 de febrero
- CAI vs Tauro FC - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)