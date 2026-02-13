LPF: Partidos para la jornada 6 del Clausura 2026

LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  13 de febrero de 2026 - 14:56

Repasa los partidos programados para la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Repasa a continuación los partidos para la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el inicio de los duelos interconferencias.

La fecha iniciará con el duelo entre San Francisco y UMECIT FC en La Chorrera. El sábado tendrá un partido entre CD Plaza Amador ante Herrera FC y el domingo se jugarán dos encuentros, que serán completados por uno más el día lunes.

Partidos para la jornada 6 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes, 20 de febrero

  • San Francisco vs UMECIT FC - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)

Sábado, 21 de febrero

  • CD Plaza Amador vs Herrera FC - COS Sports Plaza (8:30 pm)

Domingo, 22 de febrero

  • Unión Coclé vs Árabe Unido - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm) En vivo por RPC.
  • Alianza FC vs Veraguas United - Estadio Rommel Fernández (6:15 pm)

Lunes, 23 de febrero

  • CAI vs Tauro FC - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)
