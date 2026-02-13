LPF: Partidos para la jornada 6 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), con el inicio de los duelos interconferencias.

La fecha iniciará con el duelo entre San Francisco y UMECIT FC en La Chorrera. El sábado tendrá un partido entre CD Plaza Amador ante Herrera FC y el domingo se jugarán dos encuentros, que serán completados por uno más el día lunes.