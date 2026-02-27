LPF: Partidos para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), con emocionantes duelos interconferencias.

La fecha iniciará con el partido entre Tauro FC y Unión Coclé en el Estadio Rommel Fernández. El sábado tendrá dos encuentros, destacando el choque entre CD Plaza Amador y Veraguas United en Santiago. El domingo también se jugarán dos partidos y el lunes 2 de marzo cerrará la fecha con un encuentro en el Rommel.