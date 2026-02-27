LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  27 de febrero de 2026 - 10:46

LPF: Partidos para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026

Repasa los partidos programados para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

FOTO: UMECIT FC

Repasa a continuación los partidos para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con emocionantes duelos interconferencias.

La fecha iniciará con el partido entre Tauro FC y Unión Coclé en el Estadio Rommel Fernández. El sábado tendrá dos encuentros, destacando el choque entre CD Plaza Amador y Veraguas United en Santiago. El domingo también se jugarán dos partidos y el lunes 2 de marzo cerrará la fecha con un encuentro en el Rommel.

Partidos para la jornada 7 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes, 27 de febrero

  • Tauro FC vs Unión Coclé - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm)

Sábado, 28 de febrero

  • UMECIT VS CD Universitario - COS Sports Plaza (6:15 pm)
  • Veraguas United vs CD Plaza Amador - Estadio Aristocles “Toco” Castillo (8:30 pm)

Domingo, 1 de marzo

  • Herrera vs Árabe Unido - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
  • Sporting San Miguelito vs CAI - COS Sports Plaza (6:15 pm) En vivo por RPC

Lunes, 2 de marzo

  • Alianza FC vs San Francisco - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm)
