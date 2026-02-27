LPF: Partidos para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con emocionantes duelos interconferencias.
Partidos para la jornada 7 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes, 27 de febrero
- Tauro FC vs Unión Coclé - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm)
Sábado, 28 de febrero
- UMECIT VS CD Universitario - COS Sports Plaza (6:15 pm)
- Veraguas United vs CD Plaza Amador - Estadio Aristocles “Toco” Castillo (8:30 pm)
Domingo, 1 de marzo
- Herrera vs Árabe Unido - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
- Sporting San Miguelito vs CAI - COS Sports Plaza (6:15 pm) En vivo por RPC
Lunes, 2 de marzo
- Alianza FC vs San Francisco - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm)