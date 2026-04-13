LPF: Tabla de posiciones tras jornada 13 del Clausura 2026

La jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 13 / 24
- Alianza FC / 13 / 22
- Tauro FC / 13 / 20
- UMECIT / 13 / 20
- Árabe Unido / 13 / 19
- Sporting SM / 13 / 15
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 13 / 18
- CAI / 13 / 16
- Unión Coclé / 13 / 16
- CD Universitario / 13 / 14
- San Francisco / 13 / 14
- Herrera FC / 13 / 7