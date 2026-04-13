LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  13 de abril de 2026 - 22:54

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 13 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J13 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 13 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 13 del Clausura 2026

FOTO / LPF

La jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias

RESULTADOS DE LA J13 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Tauro FC 4 - 0 Árabe Unido
  • CAI 0 - 0 San Francisco FC
  • Plaza Amador 1 - 1 Alianza FC
  • Herrera FC 1 - 2 Veraguas United
  • Sporting SM 2 -2 UMECIT

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J13 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 13 / 24
  2. Alianza FC / 13 / 22
  3. Tauro FC / 13 / 20
  4. UMECIT / 13 / 20
  5. Árabe Unido / 13 / 19
  6. Sporting SM / 13 / 15

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 13 / 18
  2. CAI / 13 / 16
  3. Unión Coclé / 13 / 16
  4. CD Universitario / 13 / 14
  5. San Francisco / 13 / 14
  6. Herrera FC / 13 / 7

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