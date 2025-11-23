LPF: Plaza Amador golea al CAI para avanzar a la final

El CD Plaza Amador defenderá su título de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) luego de golear en la semifinal de vuelta al CAI tras un 2-2 en el partido de ida.

Justo antes de iniciar el partido, hubo un pasillo para los jugadores plazinos que fueron parte de la Selección de Panamá durante los partidos de eliminatoria CONCACAF, Alberto Quintero, Erick Davis, Everardo Rose y José Murillo.

En cuanto al partido, los vigentes campeones anotaron temprano cuando a los nueve minutos, "Negrito" recibió un pase en la banda derecha, encaró hacia adentro para meter un pase para Jorlian Sánchez que tras un recorte definió de zurda.

El segundo tanto llegó con un contragolpe a los 27 minutos donde volvió a participar Alberto Quintero que se combinó con Jorlian y Lara, este último remató por arriba pero el balón quedó para Yoameth Murillo que controló y definió.

Everardo Rose apareció para el tercer gol luego de un pase elevado en profundidad de Abdul Knight. Rose controló y definió por bajo ante la salida del portero.

Sobre el final del partido, Sánchez aumentó su cuota goleadora en el torneo con una anotación desde el punto penal.