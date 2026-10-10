LPF reprograma los partidos de la Jornada 12 por movimientos sísmicos en Panamá

La Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) informó la reprogramación de los partidos previstos para este sábado 10 de octubre, correspondientes a la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil, debido a los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.

A través de un comunicado oficial, la organización expresó su solidaridad con todas las personas y familias afectadas, especialmente con quienes atraviesan momentos de incertidumbre y preocupación.

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Comunicado LPF

“En este momento, lo más importante es la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente”, destacó la LPF en su mensaje.

Asimismo, la liga agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y de toda la familia del fútbol, a quienes envió un mensaje de apoyo y solidaridad.

La LPF informó que las nuevas fechas y horarios de los encuentros serán comunicados posteriormente.

FUENTE: LPF