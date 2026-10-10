LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  10 de octubre de 2026 - 09:37

LPF reprograma los partidos de la Jornada 12 por movimientos sísmicos en Panamá

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) compartió comunicado oficial en redes sociales tras movimientos sísmicos en Panamá

LPF reprograma los partidos de la Jornada 12 por movimientos sísmicos en Panamá

LPF reprograma los partidos de la Jornada 12 por movimientos sísmicos en Panamá

FOTO: LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informó la reprogramación de los partidos previstos para este sábado 10 de octubre, correspondientes a la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil, debido a los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.

A través de un comunicado oficial, la organización expresó su solidaridad con todas las personas y familias afectadas, especialmente con quienes atraviesan momentos de incertidumbre y preocupación.

Comunicado LPF

“En este momento, lo más importante es la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente”, destacó la LPF en su mensaje.

Asimismo, la liga agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y de toda la familia del fútbol, a quienes envió un mensaje de apoyo y solidaridad.

La LPF informó que las nuevas fechas y horarios de los encuentros serán comunicados posteriormente.

FUENTE: LPF

En esta nota:
Seguir leyendo

Ex árbitro John Pitti explica la tecnología FVS que se utilizará en la LPF

Nuevo recurso tecnológico: la FPF presenta el FVS para la LPF

LPF: Partidos para la jornada 12 del Torneo Apertura 2026

Recomendadas

Últimas noticias