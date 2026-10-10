LPF reprograma los partidos de la Jornada 12 por movimientos sísmicos en Panamá

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informó la reprogramación de los partidos previstos para este sábado 10 de octubre, correspondientes a la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil, debido a los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.
Comunicado LPF
“En este momento, lo más importante es la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente”, destacó la LPF en su mensaje.
Asimismo, la liga agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y de toda la familia del fútbol, a quienes envió un mensaje de apoyo y solidaridad.
La LPF informó que las nuevas fechas y horarios de los encuentros serán comunicados posteriormente.
FUENTE: LPF