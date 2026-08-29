El Tauro FC suma su primera victoria en el Apertura 2026 de la LPF

Luego de 6 jornadas, el Tauro FC conoció la victoria en el Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo, tras vencer al CAI en el Cos Sports Plaza 2-1 en la sexta jornada de la mano de su nuevo entrenador Franklin Narváez.

Los taurinos llegaron con cambios con la salida de Gonzalo Soto y esto le benefició para sacar los primeros 3 puntos de la temporada.

Tauro FC ve la luzlpf

Cristian Quintero abrió el marcador para el Tauro FC al minuto 11' y Joel Barría aumentó la ventaja al minuto 79'. Los Vikingos no lograron reaccionar a tiempo y al 90' llegó la única anotación del cuadro de Fran Perlo con la llegada de Jordan Girón.

Tauro FC ahora tiene 5 puntos en espera de lo que hagan sus rivales de la conferencia este en la J6, mientras que CAI se queda esperando con las 6 unidades que hasta ahora han conseguido.