LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  29 de agosto de 2026 - 08:23

El Tauro FC suma su primera victoria en el Apertura 2026 de la LPF

Con entrenador nuevo el Tauro FC consiguió su primer triunfo en el Apertura 2026 de la LPF tras vencer al CAI.

El Tauro FC suma su primera victoria en el Apertura 2026 de la LPF

El Tauro FC suma su primera victoria en el Apertura 2026 de la LPF

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Luego de 6 jornadas, el Tauro FC conoció la victoria en el Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo, tras vencer al CAI en el Cos Sports Plaza 2-1 en la sexta jornada de la mano de su nuevo entrenador Franklin Narváez.

Los taurinos llegaron con cambios con la salida de Gonzalo Soto y esto le benefició para sacar los primeros 3 puntos de la temporada.

Tauro FC ve la luzlpf

Cristian Quintero abrió el marcador para el Tauro FC al minuto 11' y Joel Barría aumentó la ventaja al minuto 79'. Los Vikingos no lograron reaccionar a tiempo y al 90' llegó la única anotación del cuadro de Fran Perlo con la llegada de Jordan Girón.

Tauro FC ahora tiene 5 puntos en espera de lo que hagan sus rivales de la conferencia este en la J6, mientras que CAI se queda esperando con las 6 unidades que hasta ahora han conseguido.

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