LPF: Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026

La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la LPF TIGO, con el Derbi Chorrerano con San Francisco FC local ante CAI.
El partido de esta semana de RPC, será el duelo de Copas entre el Tauro FC que jugará en el estadio Rommel Fernández ante el Árabe Unido de Colón.
Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 14 de agosto
- 8:30 pm San Francisco FC vs CAI, estadio Agustín "Muquita" Sánchez
Sábado 15
- 6:15 pm CD Universitario vs Unión Coclé, estadio de la Universidad Latina
- 8:30 pm UMECIT FC vs Sporting San Miguelito, Cos Sports Plaza
Domingo 16
- 4:00 pm Herrera FC vs Veraguas United, Estadio Gustavo Posam en Parita
- 6:15 pm Alianza FC vs Plaza Amador, estadio Rommel Fernández
Lunes 17
- 8:00 pm Tauro FC vs Árabe Unido, estadio Rommel Fernández