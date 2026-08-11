LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de agosto de 2026 - 10:00

LPF: Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026

Repasa los partidos para la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF que inicia este viernes 14 de agosto.

LPF: Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026

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La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la LPF TIGO, con el Derbi Chorrerano con San Francisco FC local ante CAI.

Pero el sábado también será día de Derbi porque el CD Universitario jugará ante el Unión Coclé en Penonomé.

El partido de esta semana de RPC, será el duelo de Copas entre el Tauro FC que jugará en el estadio Rommel Fernández ante el Árabe Unido de Colón.

Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026 de la LPF

Viernes 14 de agosto

  • 8:30 pm San Francisco FC vs CAI, estadio Agustín "Muquita" Sánchez

Sábado 15

  • 6:15 pm CD Universitario vs Unión Coclé, estadio de la Universidad Latina
  • 8:30 pm UMECIT FC vs Sporting San Miguelito, Cos Sports Plaza

Domingo 16

  • 4:00 pm Herrera FC vs Veraguas United, Estadio Gustavo Posam en Parita
  • 6:15 pm Alianza FC vs Plaza Amador, estadio Rommel Fernández

Lunes 17

  • 8:00 pm Tauro FC vs Árabe Unido, estadio Rommel Fernández
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