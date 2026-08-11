LPF: Partidos para la jornada 4 del Apertura 2026 LPF

La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la LPF TIGO, con el Derbi Chorrerano con San Francisco FC local ante CAI.

Pero el sábado también será día de Derbi porque el CD Universitario jugará ante el Unión Coclé en Penonomé.

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