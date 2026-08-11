Tema Falcao: "No tenemos ningún plan de que esté vinculado con el San Francisco", José Jimeno

Tema Falcao: "No tenemos ningún plan de que esté vinculado con el San Francisco", José Jiménez

José Jimeno, miembro importante de la directiva del San Francisco FC, habló sobre el tema "Falcao" y sobre la presencia de ex futbolista destacados en el derbi entre CAI y San Francisco en la J4 de la LPF.

"Una persona como Falcao es un deportista increíble, siempre genera gran expectativa y rumores. La comunicación oficial la hicimos hace una semana de parte del club. No tenemos ningún acuerdo con Falcao con el club en ningún rol en este momento; somos amigos desde niños, Falcao si está y viene a vivir a Panamá, pero no tenemos ningún plan de que esté vinculado con el San Francisco", expresó Jimeno.

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