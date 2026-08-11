Tauro FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J4 del Apertura 2026 - LPF

El Tauro FC y el Deportivo Árabe Unido se verán las caras en la cuarta jornada del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el duelo de los más ganadores del país.
Para la segunda jornada, los de Gonzalo Soto empataron 1-1 ante UMECIT. Mientras que los de Sergio Guzmán cayeron en casa ante Alianza 1-0.
Los taurinos vienen de caer 3-2 sobre el final del partido en el Clásico Nacional ante Plaza Amador. Por su parte los de Colón empataron sin goles ante UMECIT.
Fecha, hora y dónde ver Tauro FC vs Árabe Unido
- Fecha: Lunes 17 de agosto
- Hora: 8:00 P.M.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y las redes sociales de RPC Deportes.