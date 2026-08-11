LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de agosto de 2026 - 10:10

Tauro FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J4 del Apertura 2026 - LPF

El Tauro FC y el Deportivo Árabe Unido se verán las caras en la cuarta jornada del Apertura 2026 de la LPF en el duelo de los más ganadores del país.

Tauro FC vs Árabe Unido: Fecha

Tauro FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J4 del Apertura 2026 - LPF

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El Tauro FC y el Deportivo Árabe Unido se verán las caras en la cuarta jornada del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el duelo de los más ganadores del país.

El equipo de Pedregal inició el torneo igualando sin goles ante el Sporting San Miguelito. Mientras que el DAU en la reapertura del Estadio Armando Dely Valdés igualó 2-2 ante el Plaza Amador.

Para la segunda jornada, los de Gonzalo Soto empataron 1-1 ante UMECIT. Mientras que los de Sergio Guzmán cayeron en casa ante Alianza 1-0.

Los taurinos vienen de caer 3-2 sobre el final del partido en el Clásico Nacional ante Plaza Amador. Por su parte los de Colón empataron sin goles ante UMECIT.

Fecha, hora y dónde ver Tauro FC vs Árabe Unido

  • Fecha: Lunes 17 de agosto
  • Hora: 8:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y las redes sociales de RPC Deportes.

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