LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 1 del Clausura 2026

Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 1.

Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 1.

Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF

  • Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
  • Justin Simons (CD Universitario) 1
  • Davis Contreras (CAI) 1
  • Yeison Vázquez (CAI) 1
  • Kenny Bonilla (CAI) 1
  • Omar Berrocal (CAI) 1
  • Bayron Walters (San Francisco) 1
  • David Hunt (Unión Coclé) 1
  • Joel Barría (Sporting SM) 1
  • Adrián Bethancourt (Sporting SM) 1
  • Moisés Richards (Sporting SM) 1
  • Heuyin Guardia (Alianza FC) 1
  • Jonathan Ceceña (Tauro FC) 1

Autogoles

  • Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
