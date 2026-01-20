Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 1.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 20 de enero de 2026 - 08:59
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 1 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 1.
Te puede interesar:
LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 1 del Clausura 2026
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Davis Contreras (CAI) 1
- Yeison Vázquez (CAI) 1
- Kenny Bonilla (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Joel Barría (Sporting SM) 1
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 1
- Moisés Richards (Sporting SM) 1
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 1
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
En esta nota:
Recomendadas
BÉISBOL JUVENIL
Béisbol Juvenil 2026: Resultado del lunes 19 de enero
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Partidos para hoy martes 20 de enero
BÉISBOL JUVENIL