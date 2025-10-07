LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 11 del Clausura 2025

La jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 11/ 29
- Alianza FC / 11/ 19
- UMECIT / 11/ 18
- Sporting SM / 11/ 16
- Árabe Unido / 11/ 13
- Tauro FC / 11/ 13
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Universitario /11 / 17
- San Francisco FC / 11 / 16
- Veraguas United /11 / 14
- CAI /11 / 7
- Atlético Nacional /10 / 7
- Herrera FC /11 / 6