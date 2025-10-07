LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  7 de octubre de 2025 - 07:28

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 11 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

FOTO: LPF

La jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J11 DEL CLAUSURA 2025 LPF

  • Tauro FC 1-1 San Francisco
  • DAU 2-1 CD Universitario
  • Veraguas United 0-3 CD Plaza Amador
  • CAI 0-1 UMECIT FC
  • Herrera FC 1-3 Sporting San Miguelito
  • Atlético Nacional 2-3 Alianza

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J11 DEL CLAUSURA 2025 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • Plaza Amador / 11/ 29
  • Alianza FC / 11/ 19
  • UMECIT / 11/ 18
  • Sporting SM / 11/ 16
  • Árabe Unido / 11/ 13
  • Tauro FC / 11/ 13

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • CD Universitario /11 / 17
  • San Francisco FC / 11 / 16
  • Veraguas United /11 / 14
  • CAI /11 / 7
  • Atlético Nacional /10 / 7
  • Herrera FC /11 / 6
