Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 2.
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 3 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 3.
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 2
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 2
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 1
- Alejandro Yearwood (Universitario) 1
- Davis Contreras (CAI) 1
- Yeison Vázquez (CAI) 1
- Kenny Bonilla (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Jafet Obando (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 1
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 1
- Joel Barría (Sporting SM) 1
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 1
- Moisés Richards (Sporting SM) 1
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 1
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 1
- Reyniel Perdomo (Alianza) 1
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 1
- Saed Díaz (Tauro FC) 1
- Alejandro Peñalba (Herrera) 1
- David Castillo (Herrera) 1
- Rony Villarreal (Herrera) 1
- Juan Sagel (Veraguas United) 1
- Carlos Rivera (Veraguas United) 1
- Gabriel Torres (Veraguas United) 1
- Hiberto Peralta (UMECIT) 1
- Andrés Palmezano (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
