San Francisco FC vs Unión Coclé: Fecha, hora y dónde ver jornada 15 Apertura 2026 LPF

El conjunto del San Francisco FC de la Chorrera se medirá al Unión Coclé en un duelo de la Conferencia Oeste, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El onceno chorrerano viene golpeado tras perder el derbi 3-1 frente al CAI en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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Por su parte, el equipo coclesano cayó 0-2 ante el CD Universitario en el Estadio Virgilio Tejeira.

A pesar de la derrota, los "Monjes" lideran el Oeste con 26 puntos y el Unión Coclé marcha último con 5 unidades.

SAN FRANCISCO FC VS UNIÓN COCLÉ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 15 DE LA LPF