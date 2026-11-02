LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  2 de noviembre de 2026 - 15:31

San Francisco FC vs Unión Coclé: Fecha, hora y dónde ver jornada 15 Apertura 2026 LPF

Conoce todos los detalles del duelo que tendrá el San Francisco FC ante el Unión Coclé en la fecha 15 del Apertura 2026 de la LPF.

San Francisco FC vs Unión Coclé: Fecha

San Francisco FC vs Unión Coclé: Fecha, hora y dónde ver jornada 15 Apertura 2026 LPF

FOTO: IA

El conjunto del San Francisco FC de la Chorrera se medirá al Unión Coclé en un duelo de la Conferencia Oeste, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El onceno chorrerano viene golpeado tras perder el derbi 3-1 frente al CAI en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Por su parte, el equipo coclesano cayó 0-2 ante el CD Universitario en el Estadio Virgilio Tejeira.

A pesar de la derrota, los "Monjes" lideran el Oeste con 26 puntos y el Unión Coclé marcha último con 5 unidades.

SAN FRANCISCO FC VS UNIÓN COCLÉ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 15 DE LA LPF

  • Fecha: Sábado, 7 de noviembre de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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