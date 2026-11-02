San Francisco FC vs Unión Coclé: Fecha, hora y dónde ver jornada 15 Apertura 2026 LPF

El conjunto del San Francisco FC de la Chorrera se medirá al Unión Coclé en un duelo de la Conferencia Oeste, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Por su parte, el equipo coclesano cayó 0-2 ante el CD Universitario en el Estadio Virgilio Tejeira.
A pesar de la derrota, los "Monjes" lideran el Oeste con 26 puntos y el Unión Coclé marcha último con 5 unidades.
SAN FRANCISCO FC VS UNIÓN COCLÉ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 15 DE LA LPF
- Fecha: Sábado, 7 de noviembre de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes