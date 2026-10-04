LPF: Veraguas United y CD Plaza Amador sumaron de tres en casa

Con un lleno total en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo en Santiago, el Veraguas United venció 2-1 al Tauro FC en la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los veragüenses tomaron ventaja al minuto 16' con un golpe de cabeza de Alexis Cedeño luego de un tiro de esquina bien ejecutado. El segundo tanto llegó al 20' con la definición del goleador Carlos Hernández, que ahora aumenta su ventaja como líder de goleo con 11 anotaciones.

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El conjunto taurino descontó por medio de Jan Carlos Vargas al 50'.

La victoria del onceno que dirige Felipe Borowsky lo ubica en la segunda posición del Oeste con 18 unidades.

CD Plaza Amador remonta en el COS - LPF

En el COS Sports Plaza, el CD Plaza Amador venció 2-1 al CD Universitario con remontada incluida.

El primer gol del encuentro fue obra de Justin Simons, marcando un golazo de tiro libre al minuto 43', mientras que el conjunto plazino remontó el partido en el segundo tiempo con goles de Héctor Rios al 61' y Kevin Walder al 64'.

Este resultado le permite al equipo de Mario Méndez mantener el liderato de la Conferencia Este con 24 puntos, estando a la espera de lo que haga el Árabe Unido.