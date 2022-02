Nicolás Yuyu Muñoz no descarta un retiro en la LPF

Nicolás Yuyu Muñoz no descarta terminar su carrera en la LPF.

"No le cierro la puerta a la LPF ", fue la frase que dejó Nicolás Yuyu Muñoz al ser consultado en si podrían darse sus últimos goles en suelo patrio, pese a jugar prácticamente toda su carrera en El Salvador.

" Casi me quedo en Panamá durante las vacaciones. La tentación fue muy grande de equipos grandes de Panamá. Tenía otras cosas en mente. Fue una decisión más familiar. Esperemos a ver qué pasa", detalló 'Yuyu' Muñoz en A La Candela.

Sobre un posible retorno al país, en el que sería su adiós definitivo al fútbol profesional, sostuvo que no le cierra las puertas a la LPF, y puede que se de la situación de regresar en junio y retirarse en diciembre.

" A final de año sí me gustaría retirarme", acotó Muñoz.

NO SE VE COMO TÉCNICO

En tanto, pese a la larga experiencia fuera de Panamá, y un récord de goles en el fútbol salvadoreño, Nicolás Yuyu Muñoz no se ve como entrenador tras el retiro, ya que sostiene, sería parecido a lo que ha vivido ahora, lejos de la familia, y del país.

"No es lo que quiero. Me estoy preparando en la carrera de Educación Física. Tengo varios proyectos en Panamá que me esperan, y espero poder desarrollarme de otra manera. Siempre con el deporte", finalizó Nicolás Yuyu Muñoz.