Nuevo recurso tecnológico: la FPF presenta el FVS para la LPF

La Federación Panameña de Fútbol ( FPF ) informa que se encuentra en la etapa de preparación para la implementación del Football Video Support (FVS), desarrollado por FIFA , como nueva herramienta de apoyo por video que próximamente será utilizada en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La llegada del FVS al fútbol panameño representa un paso importante en el proceso de modernización de las competiciones nacionales y reafirma el compromiso de la Federación Panameña de Fútbol con el fortalecimiento de los estándares de arbitraje, la credibilidad de las competiciones y la mejora continua de todos los actores que forman parte del fútbol nacional.

Como parte de este proceso, durante esta semana se desarrollará un programa de capacitaciones dirigido a todos los protagonistas del ecosistema en la implementación del FVS, incluyendo al cuerpo arbitral, clubes y los profesionales encargados de la operación del sistema, entre otros.

Capacitaciones de la FPF junto a FIFA

Las capacitaciones estarán lideradas por un experto en FVS enviado por FIFA, junto con profesionales técnicos de Mediapro, proveedor autorizado por FIFA para el funcionamiento del Football Video Support (FVS) en el fútbol panameño.

Este proceso de formación permitirá que todos los involucrados conozcan de manera adecuada la herramienta, sus alcances y los procedimientos que acompañarán su implementación en los partidos de la LPF.

Asimismo, en los próximos días la FPF llevará a cabo una capacitación dirigida a los medios de comunicación, con el objetivo de brindarles información sobre el funcionamiento del FVS y facilitar una adecuada cobertura y comunicación de esta nueva herramienta durante los partidos de la LPF. En esta capacitación los medios podrán preguntar todas las dudas y consultas que tengan para poder brindar, en sus coberturas, la información completa sobre esta nueva etapa.

La Federación Panameña de Fútbol continuará informando oportunamente sobre los avances del proceso de implementación del FVS y los próximos pasos previo a su utilización oficial en la Liga Panameña de Fútbol, la cual está contemplada a iniciar en las últimas fechas de la ronda regular del actual Torneo Apertura 2026 de la LPF.

FUENTE: FPF