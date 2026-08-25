LPF: Julio Infante no sigue con el UMECIT FC

El UMECIT FC informó este martes la culminación de la etapa del técnico Julio Infante al frente de la institución, junto a su asistente Jeison Santiago y el preparador de porteros Miguel Padilla, luego de malos resultados que los tiene en la penúltima posición del Este con 3 puntos y sin conocer la victoria en el Apertura 2026 de la LPF.