LPF: Julio Infante no sigue con el UMECIT FC

El UMECIT FC informó este martes la culminación de la etapa del técnico Julio Infante al frente de la institución, junto a su asistente Jeison Santiago y el preparador de porteros Miguel Padilla, luego de malos resultados que los tiene en la penúltima posición del Este con 3 puntos y sin conocer la victoria en el Apertura 2026 de la LPF.
La salida de Infante se produce después de una etapa en la que UMECIT FC alcanzó importantes registros deportivos, incluyendo su primera clasificación y participación internacional en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.
El club también resaltó otros registros obtenidos durante los últimos torneos:
- 25 puntos, la mayor cantidad conseguida por UMECIT FC en un torneo de la LPF.
- Seis victorias, igualando su marca de más triunfos en los Clausuras 2025 y 2026.
- 31 goles, su mayor producción ofensiva en un torneo de la LPF.
- 18 jornadas consecutivas marcando, desde la fecha 16 del Clausura 2025 hasta la semifinal de vuelta del Clausura 2026.
- Seis juveniles debutados en el Clausura 2026, la mayor cifra del club en un torneo.