Adalberto Carrasquilla: "Es importante cerrar bien el año"﻿

Este lunes el jugador del Houston Dynamo de la MLS habló tras finalizar los entrenamientos que iniciaron a las 6:00 PM en el Cascarita Tapia y destacó, "Hoy fue un día muy específico, trabajamos ideas claras que quiere el DT para los amistosos, las ideas no cambian mucho, pero debemos seguir trabajando para lo que él quiere".

"Hay muchos jugadores jóvenes que están llegando y debemos darle el apoyo, pero igual sigue una base que tiene una idea clara de lo que quiere el técnico y eso lo hemos tomado bastante balanceado", dijo el mediocampista panameño sobre los jóvenes que vienen tocando la puerta de la selección canalera.

"Para mí en lo personal es positivo, porque a pesar que no clasifiqué con mi club (Houston Dynamo), siento que tuve un año bastante balanceado y con el tiempo de vacaciones que dan en Estados Unidos me viene bien cerrar con la selección porque se me acorta el tiempo de descanso", destacó "Coco" sobre cerrar el año jugando con la Selección.

Panamá tiene agendado medirse este sábado 5 de noviembre ante Catar, en el Marbella Football Center, en España, en el primero de sus tres partidos de preparación. Luego se enfrentará el 10 de noviembre ante Arabia Saudita y el 18 contra Camerún, ambos en Abu Dhabi.

"Coco" con la camiseta de la selección nacional tiene disputados 34 partidos, anotado un gol y tres asistencias brindadas sumando partidos de eliminatorias, Nations League, Copa Oro y amistosos.