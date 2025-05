Adalberto Carrasquilla podría estar de vuelta en tres semanas para eliminatorias Concacaf

Adalberto Carrasquilla informó que la lesión tardará en recuperarse en tres semanas más, puesto que llegaría justo para las eliminatorias Concacaf y para la Copa Oro 2025.

"Bastante bien, todo a punta a que me puedo recuperar antes y estoy en tratamiento con los fisios de la selección y contento porque sabía que no iba a ser nada grave y ya sabiendo el tiempo que me dijeron de tres semanas es positivo".

Adalberto Carrasquilla aprovecha el tiempo con su familia

"Disfrutar a mi familia, apoyar a mi hermano ahora que está jugando, pasear un rato, en estas vacaciones me cogió un poco la lesión y me limita hacer muchas cosas porque sé que nos jugamos mucho".