Andrés Andrade y su revancha pendiente ante Honduras

Con 20 años, Andrés Andrade tuvo una mala racha y no fue llamado hasta la era de Américo Gallego.

"Creo que es algo que pasó, que me hizo crecer más como futbolista y como persona y gracias a Dios hoy estoy donde estoy. En ese momento siento que no estaba preparado para asumir el reto, pero ahora me siento muy preparado física y mentalmente. Toca ir a darlo todo a poder sacar esos tres puntos", indicó Andrés Andrade sobre aquel encuentro.

El chorrerano, hoy en día es jugador en la Bundesliga con el Arminia y es titular absoluto de la selección de Panamá con Thomas Christiansen en la central del equipo panameño.

Ha anotado su primer gol con la Roja en eliminatorias contra Jamaica y aunque se perdió la fecha FIFA de octubre por lesión, se ha recuperado para llegar a aportarle buen fútbol a su selección y la importancia de darle esos 3 puntos en el duelo ante Honduras.

