Azarías Londoño: "Es el fruto de hacer las cosas bien"

Los grupos que viajarán a Argentina y a Costa Rica cumplieron con su primer entrenamiento en el Complejo Deportivo de Los Andes.

El ex atacante del Alianza Azarías Londoño fue uno de los encargados de brindar declaraciones luego del entrenamiento y destacó lo importante del choque ante Costa Rica.

Las selecciones de Panamá que enfrentarán a Argentina y Costa Rica iniciaron entrenamiento este domingo. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/D92QQLVyea — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 19, 2023

"Me siento bien, el objetivo es clasificar y a darlo todo. Al delantero lo que le piden es goles y vengo haciendo las cosas bien, eso me llena más de confianza y que me llamen y estar aquí es un privilegio", destacó Londoño.

"Para que me llamen para el partido ante Costa Rica es porque vengo trabajando bien, el partido contra Costa Rica es importante y me alegro la verdad", señaló el delantero Azarías Londoño.