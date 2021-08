Boletos del Panamá - Costa Rica se venden a gran escala

https://twitter.com/Samudio14/status/1428345090091720704 Ya van 2 mil boletos vendidos para Panama-Costa Rica en menos de 24 horas, y se espera aun por aumento de la capacidad en el Rommel del 25% actual a un porcentaje mas alto, solo para vacunados recuerde. — David Samudio Garay (@Samudio14) August 19, 2021

FEPAFUT sigue trabajando en poder lograr más del 25% de aforo, sobre todo por su exigencia de estar vacunados en el Rommel Fernández para septiembre, con miras a la eliminatoria de Qatar 2022.

Los boletos se pueden comprar exclusivamente en fepafut.com y no habrá ticket físico para esta ocasión.

¿Quiénes no entraran al estadio?

"No vamos a permitir la entrada de personas que no están vacunadas, la vacunación de menores apenas empieza pero no lo vamos a permitir. Los niños no podrán entrar al Rommel Fernández si no tienen su vacuna", agregó Brawerman de la FEPAFUT.

LA AIG LO CONFIRMA

En comunicación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se confirmó que en efecto, el requisito del Código QR o VacuCheck será parte de la logística el próximo 2 de septiembre en el Rommel Fernández.

"Si tiene menos de 14 días después de su segunda dosis, el Código QR saldrá en amarillo, y no en verde, como será requerido para este evento, y no cuenta como 'esquema completo de vacunación'. Este esquema es solicitud del MINSA", respondió la oficina de comunicación a este medio en relación al 2 de septiembre en el Rommel Fernández.

¿Cómo obtengo el Código QR?

Si usted ha completado su esquema vacunación, con dos dosis de Pfizer o AstraZeneca, o el caso de una sola dosis con Janssen de Johnson & Johnson, debe estar registrado en panamadigital.gob.pa, sitio en el que se le certificará debidamente su proceso de vacunación en el país.

La selección de Panamá debutará en la Octagonal de CONCACAF el próximo 2 de septiembre ante Costa Rica y contará -hasta la fecha- con 25% de aforo en el estadio Rommel Fernández, solo con personas vacunadas permitidas.