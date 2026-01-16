Bolivia vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver partido amistoso

La Selección de Panamá iniciará el año 2026 jugando un partido amistoso ante Bolivia, fuera de las denominadas fechas FIFA.
John Gunn, Eddie Roberts, Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Kahiser Lenis, Daniel Aparicio, Javier Rivera y Kadir Barría, son los legionarios que figuran en la convocatoria.
Los dirigidos por Thomas Christiansen afrontarán este primer compromiso, antes de medirse a México el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández.
BOLIVIA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER AMISTOSO
- Fecha: Domingo, 18 de enero de 2026
- Lugar: Estadio IV Centenario
- Hora: 4:00 p.m.
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión