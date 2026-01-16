Bolivia vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver partido amistoso

La Selección de Panamá iniciará el año 2026 jugando un partido amistoso ante Bolivia , fuera de las denominadas fechas FIFA.

La última vez que el onceno nacional jugó un encuentro de visita ante Bolivia, fue el pasado 27 de agosto del 2023, en la ciudad de Cochabamba, en un choque internacional que concluyó con triunfo para la escuadra panameña por 2-1 con doblete de Kahiser Lenis.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

John Gunn, Eddie Roberts, Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Kahiser Lenis, Daniel Aparicio, Javier Rivera y Kadir Barría, son los legionarios que figuran en la convocatoria.

Los dirigidos por Thomas Christiansen afrontarán este primer compromiso, antes de medirse a México el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández.

BOLIVIA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER AMISTOSO