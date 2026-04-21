Selección de Panamá: ¿Cuál es el historial ante República Dominicana y cuándo fue el último partido?

La Selección de Panamá se volverá ver las caras ante República Dominicana en un partido que servirá como despedida previo a disputar el Mundial 2026.
El primer cruce se remonta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, celebrados en República Dominicana, donde Panamá se impuso por 3-1.
Posteriormente, los equipos volvieron a verse las caras en dos encuentros amistosos jugados en 1987 en Santo Domingo, que terminaron con un empate 1-1 y una victoria panameña por 1-0.
El duelo más reciente corresponde a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. En ese compromiso, Panamá logró un contundente triunfo 3-0 el 8 de junio de 2021, en el Estadio Rod Carew de la Ciudad de Panamá.
Alineación de Panamá y República Dominicana en el 2021
Panamá: Luis Mejía; Michael Murillo, Andrés Andrade, Harold Cummings, éric Davis (A. Machado, 63); Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Miguel Camargo (é. Bárcenas, 46), Alberto Quintero (C. Yanis, 61); Eduardo Guerrero (J. Rodríguez,46) y José Fajardo (C. Waterman, 69).
Rep Dominicana: Rafael Díaz; Tano Bonnín (B. López, 70), Andrea Bosco (A. Natalucci, 46), Luis Díaz, Luiyi De Lucas; Jean Carlos López (R. Flores, 65), Wilman Modesta (R. Vásquez, 54), Manny Rodríguez Dorny Romero (E. Peña, 46); Edarlyn Reyes, Nowend Lorenzo.DT Jacques Passy (MEX)