Botafogo reacciona a la convocatoria de Kadir Barría con la selección de Panamá

El Botafogo reaccionó a la convocatoria del joven delantero Kadir Barría, quien será uno de los siete legionarios que formarán parte de la selección de Panamá para los amistosos ante Bolivia del 18 de enero y México, del 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández.
Mensaje de Botafogo por convocatoria de Kadir Barría
"kadir, producto de la cantera del Botafogo, ha sido convocado para representar a la Selección Nacional de Panamá en amistosos contra Bolivia y México. ¡FELICIDADES Y MUCHA SUERTE, NIÑO".
Kadir suma dos goles en seis partidos como profesional en la Primera División de Brasil y ahora podría cumplir su sueño de debutar con la selección.