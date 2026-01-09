Botafogo reacciona a la convocatoria de Kadir Barría con la selección de Panamá

El Botafogo reaccionó a la convocatoria del joven delantero Kadir Barría , quien será uno de los siete legionarios que formarán parte de la selección de Panamá para los amistosos ante Bolivia del 18 de enero y México, del 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández.

Barría tendrá la gran oportunidad de brillar con el onceno nacional que dirige Thomas Christiansen, en busca de ganarse un espacio en la convocatoria final de la Copa Mundial 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mensaje de Botafogo por convocatoria de Kadir Barría

"kadir, producto de la cantera del Botafogo, ha sido convocado para representar a la Selección Nacional de Panamá en amistosos contra Bolivia y México. ¡FELICIDADES Y MUCHA SUERTE, NIÑO".

Kadir suma dos goles en seis partidos como profesional en la Primera División de Brasil y ahora podría cumplir su sueño de debutar con la selección.