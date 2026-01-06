Kadir Barría se entrena con el primer equipo del Botafogo bajo el mando de Anselmi

Kadir Barría ya se entrena con el primer equipo de Botafogo a unos días de haber disputado el primer encuentro con el equipo Sub-20 en la Copinha para ponerse en la órdenes de Martín Anselmi, nombrado recientemente como nuevo DT del "Fogão".

La temporada pasada el panameño disputó seis partidos con el primer equipo donde sumó dos goles en 173 minutos disputados, la mayoría de ellos saliendo como titular.

Este año inició la Copinha como titular, donde recibió tarjeta amarilla, pero con la llegada del DT argentino ha llamado al delantero a sumarse a las filas del primer equipo, que desde este 4 de enero asumió el cargo para iniciar la pretemporada.

Próximos partidos del Botafogo

El próximo jueves 15 de enero disputarán la el Campeonato Carioca donde se medirán al Portuguesa RJ.