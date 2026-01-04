Kadir Barría debutó con Botafogo en la Copinha

El Botafogo con el panameño Kadir Barría de titular, venció al Águia de Marabá 1-0 en la primera ronda de la Copinha . Matheusinho marcó el gol de la victoria con un golpe de cabeza (85') después de la asistencia de Danillo.

Barría recibió tarjeta amarilla al 93' por agredir a un rival.

VITÓRIA NA ESTREIA! Os Crias do Fogão venceram por 1 a 0 o Águia de Marabá-PA na 1ª rodada da Copinha. Matheusinho marcou o gol do Glorioso! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Rbsb1EpFkI

El próximo partido en Copinha para el canalero será este miércoles 7 de enero ante el Esporte Clube Estrela de Marco-BA.

¿Qué es la Copinha, torneo que juega Kadir Barría?

La Copa São Paulo de Futebol Júnior o Copinha, es el torneo que se disputa en enero en Sao Paulo con los mejores talentos Sub-20 de los clubes brasileños.

A pesar de debutar en el primer equipo de Botafogo y marcar dos goles como profesional, Kadir es elegible para jugar la competencia por tener 18 años de edad.