Kadir Barría debutó con Botafogo en la Copinha

El delantero panameño Kadir Barría fue titular con el Botafogo en el inicio de la Copinha en Brasil.

FOTO: KADIR BARRIA

El Botafogo con el panameño Kadir Barría de titular, venció al Águia de Marabá 1-0 en la primera ronda de la Copinha. Matheusinho marcó el gol de la victoria con un golpe de cabeza (85') después de la asistencia de Danillo.

Barría recibió tarjeta amarilla al 93' por agredir a un rival.

El próximo partido en Copinha para el canalero será este miércoles 7 de enero ante el Esporte Clube Estrela de Marco-BA.

¿Qué es la Copinha, torneo que juega Kadir Barría?

La Copa São Paulo de Futebol Júnior o Copinha, es el torneo que se disputa en enero en Sao Paulo con los mejores talentos Sub-20 de los clubes brasileños.

A pesar de debutar en el primer equipo de Botafogo y marcar dos goles como profesional, Kadir es elegible para jugar la competencia por tener 18 años de edad.

