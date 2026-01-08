¡GRAN NOTICIA! Kadir Barría convocado por la selección de Panamá

La FPF publicó la lista de convocados legionarios para los próximos amistosos de la selección de Panamá del 18 y 22 de enero ante Bolivia y México, entre los nombres que destacan es el de Kadir Barría , el jugador de Botafogo.

Kadir Barría debutó el año pasado con el primer equipo de Botafogo y anotó dos goles con el club en Brasilerao, lo que sin duda fue una gran noticia para el país de contar con un delantero joven y con ese nivel.

Kadir Barría y su oportunidad con la selección

El juvenil esperaba un llamado con las selecciones, no pudo estar el Mundial Sub-20 pero se le abrió la oportunidad en Brasil y con lo hecho ha sido considerado por Thomas Christiansen para estos dos partidos.

Kadir Barría estaba disputando la Cophinha, sin embargo su nuevo entrenador hizo el llamado para entrenar con el primer equipo y ahora su confirma que estará con Panamá.

Los partidos no son oficiales, pero el país tenía la curiosidad de ver al jugador en algún partido de Panamá y ver que trae.