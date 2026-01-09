Selección de Panamá: Llamado a entrenamientos de la LPF para amistosos en enero

La Selección de Panamá ya está lista para iniciar sus entrenamientos con miras a sus próximos dos partidos amistosos frente a los seleccionados de Bolivia y México, en dos encuentros fuera de las fechas FIFA.

Para estos entrenamientos, el DT Thomas Christiansen llamó a un grupo de 14 jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que se sumarán a los jugadores ya convocados que militan en el extranjero.

Los entrenamientos serán desde este lunes 12 de enero al jueves 15 de enero, en el COS Sports Plaza, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

IMPORTANTE: La lista final de convocados será anunciada durante la próxima semana previo al viaje a Bolivia.

La Selección Nacional tiene agendado viajar este jueves 15 de enero en horas de la tarde rumbo a Bolivia para encarar su primer partido internacional.

Panamá se prepara para enfrentarse como visitante a su similar de Bolivia, el próximo domingo 18 de enero, a las 4:00 p.m., en la ciudad de Tarija, y luego recibirá en casa al seleccionado de México, el próximo jueves 22 de enero a las 8:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

A continuación, los jugadores llamados a entrenar del plano local.

LLAMADOS A ENTRENAMIENTOS - SELECCIÓN DE PANAMÁ

LIGA PANAMEÑA DE FÚTBOL

PORTERO

Marcos De León Sporting SM

DEFENSAS

Ariel Arroyo Dep Árabe Unido

Juan Hall Sporting SM

Luis Asprilla Tauro FC

Omar Córdoba CD Plaza Amador

Orman Davis CA Independiente

Kevin Galván San Francisco FC

VOLANTES

Ricardo Phillips Jr CD Plaza Amador

Angel Caicedo CA Independiente

Giovany Herbert Dep Árabe Unido

Héctor Hurtado Sporting SM

Abdul Knight CD Plaza Amador

José Murillo CD Plaza Amador

DELANTERO

Saed Diaz Tauro FC

FUENTE: FPF