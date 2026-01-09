Selección de Panamá: Llamado a entrenamientos de la LPF para amistosos en enero

La Selección de Panamá ya está lista para iniciar sus entrenamientos con miras a sus próximos dos partidos amistosos frente a los seleccionados de Bolivia y México, en dos encuentros fuera de las fechas FIFA.
Los entrenamientos serán desde este lunes 12 de enero al jueves 15 de enero, en el COS Sports Plaza, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
IMPORTANTE: La lista final de convocados será anunciada durante la próxima semana previo al viaje a Bolivia.
La Selección Nacional tiene agendado viajar este jueves 15 de enero en horas de la tarde rumbo a Bolivia para encarar su primer partido internacional.
Panamá se prepara para enfrentarse como visitante a su similar de Bolivia, el próximo domingo 18 de enero, a las 4:00 p.m., en la ciudad de Tarija, y luego recibirá en casa al seleccionado de México, el próximo jueves 22 de enero a las 8:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.
A continuación, los jugadores llamados a entrenar del plano local.
LLAMADOS A ENTRENAMIENTOS - SELECCIÓN DE PANAMÁ
LIGA PANAMEÑA DE FÚTBOL
PORTERO
- Marcos De León Sporting SM
DEFENSAS
- Ariel Arroyo Dep Árabe Unido
- Juan Hall Sporting SM
- Luis Asprilla Tauro FC
- Omar Córdoba CD Plaza Amador
- Orman Davis CA Independiente
- Kevin Galván San Francisco FC
VOLANTES
- Ricardo Phillips Jr CD Plaza Amador
- Angel Caicedo CA Independiente
- Giovany Herbert Dep Árabe Unido
- Héctor Hurtado Sporting SM
- Abdul Knight CD Plaza Amador
- José Murillo CD Plaza Amador
DELANTERO
- Saed Diaz Tauro FC
FUENTE: FPF