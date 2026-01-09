José Caballero evitó el arbitraje salarial y cobrará cifra millonaria con los Yankees

El santeño José Caballero evitó el arbitraje salarial con los Yankees de Nueva York y cobrará 2 millones de dólares en la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" de 29 años viene de realizar una gran temporada con los "Bombarderos del Bronx", equipo al que llegó a mitad de la campaña en la fecha límite de cambios procedente de los Rays de Tampa Bay.

Los peloteros elegibles para el arbitraje son los que tienen tres o más años pero menos de seis años de servicio en Las Mayores.

"Chema" desde su debut en el 2023 con los Marineros de Seattle, cumple con el requisito mínimo por tener tres temporadas jugando en la Gran Carpa.

Números de José Caballero en el 2025 - MLB

Cabby" terminó con un promedio ofensivo de .236 (74 imparables en 314 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 36 carreras remolcadas, 52 anotadas, 18 dobles, 1 triple, 47 bases por bolas, 98 ponches y 49 bases estafadas (líder de la MLB).

El pelotero picado en el draft del 2017 por los Arizona Diamondbacks en la Ronda: 7, Selección General: 202, jugó 40 encuentros con los Yankees, bateando para .266 producto de 21 imparables, 3 cuadrangulares, 6 dobles, 9 empujadas, 15 anotadas, 15 bases robadas, 14 bases por bolas y 18 ponches.

En postemporada, conectó un imparable en 4 turnos.