Carlos Harvey agradece a Thomas Christiansen por las oportunidades

Luego del empate de la Selección de Panamá 1-1 contra Bosnia y Herzegovina , el polivalente futbolista Carlos Harvey habló sobre su rendimiento y el resultado que lograron en San Luis.

"Creo que hicimos un buen partido, bien ordenado atrás y en ataque, y nos llevamos buenas sensaciones", inició el jugador de 26 años de edad.

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"Contento con todo lo que me está pasando y gracias al profe por las oportunidades que me está dando para llegar bien al mundial y estar apto de cara al debut contra Ghana", añadió.

Carlos Harvey, dispuesto a jugar varias posiciones

El futbolista del Minnesota United FC de la MLS, jugó como central y de cinco en el choque contra Bosnia, dejando buenas sensaciones.

"Estoy dispuesto a jugar por la selección y espero hacerlo de la mejor forma", agregó.

Para finalizar, Harvey destacó que están contentos por llegar el domingo a la base en Canadá y prepararse para el debut mundialista del 17 de junio contra Ghana en el BMO Field.