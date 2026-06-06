Carlos Harvey agradece a Thomas Christiansen por las oportunidades

Luego del empate de la Selección de Panamá 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, el polivalente futbolista Carlos Harvey habló sobre su rendimiento y el resultado que lograron en San Luis.
"Contento con todo lo que me está pasando y gracias al profe por las oportunidades que me está dando para llegar bien al mundial y estar apto de cara al debut contra Ghana", añadió.
Carlos Harvey, dispuesto a jugar varias posiciones
El futbolista del Minnesota United FC de la MLS, jugó como central y de cinco en el choque contra Bosnia, dejando buenas sensaciones.
"Estoy dispuesto a jugar por la selección y espero hacerlo de la mejor forma", agregó.
Para finalizar, Harvey destacó que están contentos por llegar el domingo a la base en Canadá y prepararse para el debut mundialista del 17 de junio contra Ghana en el BMO Field.