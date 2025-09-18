MAREA ROJA Marea Roja -  18 de septiembre de 2025 - 14:28

Carlos Harvey fue operado y será baja con Panamá para octubre y noviembre

Carlos Harvey se lesionó y fue operado esta mañana, será baja con la selección de Panamá para eliminatorias, informó Fufo Barroso.

Carlos Harvey fue operado y será baja con Panamá en octubre y noviembre

Carlos Harvey fue operado y será baja con Panamá en octubre y noviembre

FEPAFUT

El jugador del Minnesota United Carlos Harvey sufrió una lesión en el partido ante Guatemala en el estadio Rommel Fernández el pasado 8 de septiembre y fue operado de meniscos esta mañana, así lo informó el periodista Arnulfo "Fufo" Barroso en el programa El Desmarque que se transmite por Cos.

"Harvey se lesionó acá jugando con Panamá y fue operado hoy en la mañana por una lesión en los meniscos de su rodilla y será baja para octubre y noviembre", comentó Fufo Barroso.

Carlos Harvey baja sensible de Panamá

El panameño que anotó el gol del empate de Panamá en el estadio Rommel Fernández sufrió ese mismo día una lesión que lo sacará de las acciones por varios meses.

Harvey que ya tenía un puesto con la selección de Panamá ahora quedará fuera del proceso de eliminatorias que continuará en octubre ante El Salvador y Surinam y en noviembre contra Guatemala y El Salvador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1968758058969952561&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá igualó mejor posición histórica en el Ranking FIFA

La Selección de Panamá asciende hasta el puesto 29 en el Ranking FIFA

José Luis Rodríguez nominado al gol del año de Concacaf

Recomendadas

Últimas noticias