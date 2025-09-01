Carlos Harvey: "Vengo muy ilusionado, comprometido con el país"

"Es el objetivo principal que tenemos, llevar a la Selección al mundial, dijo Carlos Harvey a su llegada a Panamá para unirse a la selección nacional de cara al inicio de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.
Harvey también agradeció a la afición por el apoyo y que espera darle una felicidad grande en noviembre.
Sobre Surinam, primer rival de la Selección de Panamá, señaló que es un rival difícil y que tiene jugadores importantes en Europa y admitió que sería un partido complicado, pero esperan hacer las cosas bien.
"Vengo muy ilusionado, comprometido con el país y vemos cómo salen las cosas", concluyó el polivalente jugador panameño.