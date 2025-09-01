MAREA ROJA Marea Roja -  1 de septiembre de 2025 - 08:38

Carlos Harvey: "Vengo muy ilusionado, comprometido con el país"

Carlos Harvey también agradeció a la afición por el apoyo y que espera darle una felicidad grande en noviembre.

"Es el objetivo principal que tenemos, llevar a la Selección al mundial, dijo Carlos Harvey a su llegada a Panamá para unirse a la selección nacional de cara al inicio de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

"Hoy estamos haciendo las cosas bien en el equipo", añadió Harvey, quien juega en el Minnesota United FC y que es segundo en la Conferencia Oeste de la MLS.

Sobre Surinam, primer rival de la Selección de Panamá, señaló que es un rival difícil y que tiene jugadores importantes en Europa y admitió que sería un partido complicado, pero esperan hacer las cosas bien.

"Vengo muy ilusionado, comprometido con el país y vemos cómo salen las cosas", concluyó el polivalente jugador panameño.

