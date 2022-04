César Samudio: "Se respeta lo que decida cada club, porque no es fecha FIFA"

Con respecto a la situación entre el Plaza Amador y el Tauro FC, que no cedieron jugadores a la selección de Panamá para este encuentro amistoso contra El Salvador por los duelos decisivos de la LPF, el portero vikingo señaló que cada club tiene el derecho de decidir.

"Los directivos del club nunca me cerraron la puerta de venir para acá, me felicitaron, me dijeron que aportara y diera lo mejor de mí. Se respeta lo que decida cada club, porque no es fecha FIFA y ellos toma la decisión y si es así que les vaya bien".

¿César Samudio o Kevin Mosquera?

Thomas Christiansen convocó a dos porteros para este encuentro amistoso y tendrá que decidir a cuál colocará para cuidar el arco de la selección de Panamá.

"Es un arquero impresionante, que se le ve la talla que va hacer grande en lo que se dedica y el que mas convensa y el profe decida", concluyó.