Copa América 2024: Así es el Orlando City Stadium, estadio donde jugará Panamá

Los aficionados se podrán ubicar en las cabeceras del estadio, una conocida como "The Wall", que no cuenta con asientos y está habilitada para ver el partido de pie de manera segura.

Los asientos del Orlando City Stadium son de color morado y cuenta con 49 localidades pintadas con colores del arco iris en la sección 12 en homenaje a las víctimas del tiroteo del año 2016 en la discoteca Pulse.

El Exploria Stadium albergará dos partidos de Copa América 2024

Los dos partidos que se jugarán en este estadio serán los duelos de fase de grupos entre Canadá vs Chile por el grupo A y el de Panamá vs Bolivia, en el grupo C.