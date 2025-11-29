Copa Mundial femenina de futsal: Panamá se despide tras caer ante Brasil

Brasil cerró la fase de grupos de la Copa Mundial femenina de futsal en Filipinas con una contundente goleada 0-9 sobre Panamá femenina futsal, en un partido que tuvo sabor a trámite para las brasileñas, ya aseguradas como campeonas del grupo.

Aun así, la selección sudamericana no bajó el ritmo y firmó una actuación sólida, marcada por la presión alta, la intensidad ofensiva y la pegada que le mantiene como una de las grandes favoritas al título.

Se despidieron de la Copa Mundial femenina de futsal

El marcador se abrió muy temprano, cuando Panamá futsal sufrió un autogol a los 36 segundos tras una jugada rápida por banda que sorprendió a Kenia Kristel Rangel, que marcó en su meta.

A partir de ahí, Brasil impuso un dominio absoluto. Camila amplió la ventaja a los 3, y Débora Vanin aumentó el 0-3 a los 5, certificando un arranque demoledor. Lediane Marcolan, Tampa, la jugadora de la Roma, que marcó tres goles, apareció por primera vez a los 6 niciando una noche brillante que la convertiría en la figura del encuentro.

Lucileia se sumó al festival goleador con tantos a los 14 y 17 desbordando con facilidad a la defensa panameña. Simone anotó a los 19 tras una combinación elaborada que dejó sin opciones a la portera rival.

Ya en la segunda mitad, Tampa volvió a destacar con su olfato goleador: firmó su segundo tanto a los 34 minutos y cerró su triplete a los 36, culminando una actuación impecable.

Panamá apenas pudo contener el juego fluido y la velocidad de circulación de una Brasil muy superior en todos los aspectos.

El 0-9 final refleja fielmente lo ocurrido en la pista y deja a las campeonas de grupo con pleno de confianza de cara a los cuartos de final, donde se enfrentará a Japón el día 2 de diciembre a las 13:30 horas.

FUENTE: EFE