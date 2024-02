Copa Oro W 2024: La ropa sucia se lava en casa, Nacho Quintana

"Es un equipo muy peligroso, no por nada eliminaron a Haití e hicieron un gran juego contra Brasil, sabemos que viene con todo y será un buen partido para Copa Oro W"

Quintana confiesa por qué sus jugadoras no hablaron el jueves

"La decisión la tomé yo, tal vez no fui la que se los comunica, hay diferentes vías. No fue un buen partido, por respeto, ética y cariño tengo que cuidar a mis jugadoras. Ellas salieron a dar la cara después del partido, en medio de la derrota, creí que era suficiente con eso, fui yo con el afán de proteger y cuidar a las jugadoras, tenemos a las 23 jugadoras disponibles".

"Buscábamos que las jugadoras salieran al extranjero, con el Mundial buscábamos eso, pero no funcionó y nada, tocó que siguieran jugando en la liga local. El problema no fue físico, el tema con Colombia, no fue eso, ya la conversamos y pensamos que mañana podremos enmendar así, lo queremos hacer".

La Copa Oro W 2024 está muy reñida

"Ha sido un partido que nos superaron en todas las líneas, mi respuesta hacia las jugadoras no fue lo mejor e hice el análisis de lo que sucedió en el primer partido y esa respuesta se las daré a ellas, ellas están esperando que se las de, el fútbol a veces no te la dan todas, pero bueno la ropa sucia se lava en casa".