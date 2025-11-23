Felipe Baloy llama a jugadores para entrenamientos al Torneo Sub-19 UNCAF

Felipe Baloy, director técnico de la Selección Sub-19 de Panamá, entregó su lista de convocados para los entrenamientos con miras al próximo Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a celebrarse en el mes de diciembre en Ciudad de Panamá.
La primera semana de microciclos será del lunes 24 al sábado 29 de noviembre.
El llamado a entrenamientos incluye a un mundialista Sub-20 que estuvo en Chile y a otros 7 mundialistas Sub-17 que vienen de ver acción en Catar.
Por el Mundial Sub-20 se llamó al jugador Ernesto Gómez, mientras que por el Mundial Sub-17 se llamó a los jugadores Joseph Pacheco, Estevis Lopez, Josimar Palacios, Edgardo Tovares, Adamir Aparicio, Ángel James y Moisés Richards.
El Torneo Sub-19 UNCAF se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza.
Panamá Sub-19 estará debutando el 5 de diciembre frente a la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.
Felipe Baloy llama a entrenar
LLAMADO A ENTRENAMIENTOS
PORTEROS
Luis Lazzo Umecit FC
Xander Miranda CD Plaza Amador
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Ricardo Castillo Dep Árabe Unido
DEFENSAS
Jean Castillo CA Independiente
Oscar Wilson Sporting SM
Irving Vega San Francisco FC
Oliver Campos Alianza FC
Joseph Hidalgo Alianza FC
Jesús Salazar Dep Árabe Unido
Josimar Palacios Sporting SM
Gerardo Mosquera Alianza FC
Abdiel Cedeño Águilas de la U
Joseph Pacheco CD Plaza Amador
Josue Wood San Francisco FC
Alexander Julio CD Plaza Amador
VOLANTES
Edgardo Tovares CD Plaza Amador
Aníbal Collymore Dep Árabe Unido
Jair Navarro Alianza FC
Edmilson González Herrera FC
Ernesto Gómez CD Universitario
Estevis López Academia Costa del Este
Klissman De Gracia Veraguas FC
Adrián Pineda San Francisco FC
Kadir Álvarez Sporting SM
Simao Garcés San Francisco FC
Ángel James Sporting SM
Anthony Perea Tauro FC
Emmanuel Silvera Chabot College (USA)
Alexis Castillo Sporting SM
Carlos Rodríguez Alianza FC
DELANTEROS
Josué Vergara Tauro FC
Abraham Altamirano CA Independiente
Moisés Richards Sporting SM