MAREA ROJA Marea Roja -  23 de noviembre de 2025 - 14:49

Felipe Baloy llama a jugadores para entrenamientos al Torneo Sub-19 UNCAF

La selección de Panamá U19 de Felipe Baloy convoca a jugadores para entrenamientos rumbo al Torneo Sub-19 de la UNCAF.

Felipe Baloy llama a jugadores para entrenamientos al Torneo Sub-19 UNCAF

Felipe Baloy llama a jugadores para entrenamientos al Torneo Sub-19 UNCAF

FOTO / FPF

Felipe Baloy, director técnico de la Selección Sub-19 de Panamá, entregó su lista de convocados para los entrenamientos con miras al próximo Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a celebrarse en el mes de diciembre en Ciudad de Panamá.

Baloy llamó un total de 34 jugadores que deberán presentarse desde mañana, lunes 24 de noviembre, a las instalaciones del Yappy Park, ubicado en el área de Paseo del Norte, en Brisas del Golf, para el inicio del microciclo.

La primera semana de microciclos será del lunes 24 al sábado 29 de noviembre.

El llamado a entrenamientos incluye a un mundialista Sub-20 que estuvo en Chile y a otros 7 mundialistas Sub-17 que vienen de ver acción en Catar.

Por el Mundial Sub-20 se llamó al jugador Ernesto Gómez, mientras que por el Mundial Sub-17 se llamó a los jugadores Joseph Pacheco, Estevis Lopez, Josimar Palacios, Edgardo Tovares, Adamir Aparicio, Ángel James y Moisés Richards.

El Torneo Sub-19 UNCAF se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza.

Panamá Sub-19 estará debutando el 5 de diciembre frente a la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Felipe Baloy llama a entrenar

LLAMADO A ENTRENAMIENTOS

PORTEROS

Luis Lazzo Umecit FC

Xander Miranda CD Plaza Amador

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Ricardo Castillo Dep Árabe Unido

DEFENSAS

Jean Castillo CA Independiente

Oscar Wilson Sporting SM

Irving Vega San Francisco FC

Oliver Campos Alianza FC

Joseph Hidalgo Alianza FC

Jesús Salazar Dep Árabe Unido

Josimar Palacios Sporting SM

Gerardo Mosquera Alianza FC

Abdiel Cedeño Águilas de la U

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

Josue Wood San Francisco FC

Alexander Julio CD Plaza Amador

VOLANTES

Edgardo Tovares CD Plaza Amador

Aníbal Collymore Dep Árabe Unido

Jair Navarro Alianza FC

Edmilson González Herrera FC

Ernesto Gómez CD Universitario

Estevis López Academia Costa del Este

Klissman De Gracia Veraguas FC

Adrián Pineda San Francisco FC

Kadir Álvarez Sporting SM

Simao Garcés San Francisco FC

Ángel James Sporting SM

Anthony Perea Tauro FC

Emmanuel Silvera Chabot College (USA)

Alexis Castillo Sporting SM

Carlos Rodríguez Alianza FC

DELANTEROS

Josué Vergara Tauro FC

Abraham Altamirano CA Independiente

Moisés Richards Sporting SM

En esta nota:
Seguir leyendo

Convocadas de Panamá Femenina para debut ante Curazao en la Clasificatoria Concacaf W

La FPF anuncia convocadas de Panamá para el UNCAF Femenino U16

Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias