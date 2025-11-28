Panamá Femenina viaja a Curazao para su primer duelo de eliminatorias

La Selección de Panamá Femenina sale rumbo a Curazao para el primer duelo de eliminatorias en el mes de noviembre para la clasificación al Mundial Femenino 2027 que será en Brasil.

Las dirigidas por Toña Is completaron el entrenamiento el jueves en el Cos Sports Plaza y viajaron este viernes en horas del mediodía a Willemstad, capital de Curazao, donde harán un entrenamiento en horas de la noche.

Panamá Femenina entrenará el sábado y estarán listas para ir a la cancha desde las 7:00 pm hora panameña.

Toña Is confía en Panamá Femenina en la primera fecha

“La verdad es que las jugadoras están entrenando muy bien. Ellas están muy ilusionadas al igual que todo el cuerpo técnico. Estamos con muchas ganas de empezar ya estas eliminatorias. Estamos trabajando muy bien, marcando mucho el tema táctico para que ningún detalle nos quede por pulir.”