Édgar Yoel Bárcenas: Si queremos ser campeones no debemos pensar en el árbitro

El jugador de la selección de Panamá Édgar Yoel Bárcenas no considera la final de Copa Oro 2023 como una revancha contra México, porque cree que cada partido es diferente y su equipo sabe como enfrentar.

"Yo soy extremo, pero siempre he dicho que soy un jugador que me he sacrificado siempre y el cuerpo técnico lo ha visto y confían que puedo jugar en esa posición, las tres posiciones las manejo bien y creo que se ha visto una mejor versión de mi con la selección", dijo Édgar Yoel Bárcenas sobre su rol en cancha.