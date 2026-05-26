Édgar Yoel Bárcenas: "Yo quiero jugar"

Édgar Yoel Bárcenas es uno de los 26 elegidos por Thomas Christiansen para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

"Contento de volver a una convocatoria de Mundial porque ya sé lo que se vive, tengo la experiencia gracias a Dios de cómo es un Mundial, vivirlo ahora con esta madurez me da mucha más felicidad y lo voy a disfrutar al máximo seguro", expresó Bárcenas.

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Sobre su posición en la cancha señaló: "Donde el profe sienta que por allí puedo ayudar al equipo lo voy a hacer con mucho gusto, no tengo ningún problema y la idea es jugar, yo quiero jugar".

"Me siento con la capacidad, el profe también lo sabe", añadió.

REACCIONES DE ÉDGAR YOEL BÁRCENAS