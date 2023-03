Eduardo Anderson: "Estoy contento por la oportunidad de volver a la selección"

"Estoy contento por la oportunidad de volver a la selección y tratar de aprovechar la oportunidad, en sí creo que el partido ante Costa Rica es un partido muy importante para clasificarnos al Final Four como todos saben", señaló el actual jugador del AD San Carlos en Costa Rica.

Un nuevo llamado

"Eso me lo he venido ganando con el trabajo que estoy haciendo ahora en mi club y t6ratar de aprove4char cada llamado de la mejor manera", mencionó.

"La llegada a Costa Rica me ha puesto bastante contento, al comienzo si me costó un poco, pero después cuando se fueron dando los partidos me fui acostumbrando de la mejor manera, allá el ambiente está, todos quieren jugar contra nosotros, la gente pendiente al partido ese que es el 28", finalizó el ex Alianza FC de la LPF.

La selección de Panamá se mide ante Costa Rica el próximo 28 de marzo en el Estadio Nacional de San José.