Panamá Futsal se baña de oro en los Juegos Centroamericanos 2025

En un emocionante choque disputado en el Domo Polideportivo de Guatemala, la selección de Panamá Futsal venció 5-3 a Nicaragua en su último partido de los Juegos Centroamericanos 2025.

Los dirigidos por Alex "Brujo" Del Rosario cosecharon otra presea dorada para la delegación panameña en este evento, llegando a un total de 125 (39 oro).

MEDALLA DE ORO PARA PANAMÁ La selección de Futsal de Panamá le ganó 5-3 a Nicaragua y gana el oro en los Juegos Centroamericanos 2025. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/O4yD5sYJwv

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Alfonso Maquensi fue la gran figura del encuentro con un doblete.

A pesar de no contar con las infraestructuras requeridas para practicar está disciplina deportiva, los jugadores panameños siguen dejando el nombre de Panamá en alto ganando el oro, un año después de consagrarse campeón del Campeonato de Futsal de Concacaf en el 2024.

Resultados de Panamá Futsal en los Juegos Centroamericanos 2025