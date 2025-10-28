Panamá Femenina venció a Perú en amistoso previo al inicio de eliminatorias

La selección de Panamá Femenina venció 3-0 a Perú en amistoso de preparación rumbo a las eliminatoria en el estadio Félix Castillo Tardío con los goles de Lineth Cedeño, Katherin Parris Y Carmen Montenegro

En la primera jugada del partido, la selección de Panamá tomó ventaja tras un error en salida de la defensa y Katherin Parris les robó el balón para encontrar a Lineth Cedeño por derecha y con su gran definición la mandó al segundo palo justo en el ángulo.

El segundo tanto panameño llegó con otro error en salida de Perú y Katherin Parris robó el balón con la presión que ejerció y encontró la anotación.

Carmen Montenegro anotó el tercero en una gran jugada colectiva desde Aldrith Quintero con Marta Cox que le da asistencia a la jugadora de camiseta 14 y con gran definición la mandó al fondo.

Alineación de Panamá Femenina

Yenith Bailey, Wendy Natis, Katherine Castillo, Ericka Araúz, Karla Riley, Marta Cox, Katherin Parris, Mickeylis Gutiérrez, Lineth Cedeño, Ana Quintero y Carina Baltrip Reyes.