MLB MLB -  28 de octubre de 2025 - 20:42

HISTÓRICO. Vladimir Guerrero Jr estableció marca de HRs con Azulejos en Postemporada

El dominicano Vladimir Guerrero Jr reanudó el martes su brillante postemporada con los Azulejos en la Serie Mundial de la MLB.

MLB: Vladimir Guerrero Jr estableció marca de HRs con Azulejos en Postemporada

MLB: Vladimir Guerrero Jr estableció marca de HRs con Azulejos en Postemporada

FOTO: MLB

El martes en el Juego 4 de la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto y Los Ángeles Dodgers, el toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr disparó su séptimo jonrón de estos playoffs/Serie Mundial, un cohetazo de 102.7 millas por hora y 395 pies ante un sweeper del abridor Shohei Ohtani.

Con dicho batazo, Guerrero llegó a siete cuadrangulares en esta postemporada, rompiendo el récord de todos los tiempos de vuelacercas de por vida en playoffs/Serie Mundial para un jugador de los Azulejos, marca que compartía con su compatriota José Bautista y Joe Carter (seis cada uno). Y claro, Guerrero lo hizo en una sola postemporada, a la vez que Bautista lo logró en dos y Carter en tres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1983337496286245229&partner=&hide_thread=false

Vladimir Guerrero Jr sigue marcando la diferencia

Además de ser el nuevo líder de Toronto en jonrones de por vida en postemporada, Guerrero también ha puesto este mes una nueva marca de hits en una época de playoffs/Serie Mundial con 25, superando los 22 del Salón de la Fama Paul Molitor (21 en 1993). Y con su estacazo del martes, el quisqueyano empató a Molitor por la mayor cantidad de empujadas en una sola postemporada, 13, también en 1993.

FUENTE: MLB

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Line-ups definidos para juego 4 de la Serie Mundial 2025

MLB: HR decisivo de Freddie Freeman le da triunfo a Dodgers en 18 entradas

SORPRESA. Los Orioles de Baltimore anunciaron su nuevo mánager

Recomendadas

Últimas noticias