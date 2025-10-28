HISTÓRICO. Vladimir Guerrero Jr estableció marca de HRs con Azulejos en Postemporada

MLB: Vladimir Guerrero Jr estableció marca de HRs con Azulejos en Postemporada FOTO: MLB

El martes en el Juego 4 de la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto y Los Ángeles Dodgers, el toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr disparó su séptimo jonrón de estos playoffs/Serie Mundial, un cohetazo de 102.7 millas por hora y 395 pies ante un sweeper del abridor Shohei Ohtani.

Con dicho batazo, Guerrero llegó a siete cuadrangulares en esta postemporada, rompiendo el récord de todos los tiempos de vuelacercas de por vida en playoffs/Serie Mundial para un jugador de los Azulejos, marca que compartía con su compatriota José Bautista y Joe Carter (seis cada uno). Y claro, Guerrero lo hizo en una sola postemporada, a la vez que Bautista lo logró en dos y Carter en tres.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse