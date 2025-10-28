HISTÓRICO. Vladimir Guerrero Jr estableció marca de HRs con Azulejos en Postemporada

El martes en el Juego 4 de la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto y Los Ángeles Dodgers, el toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr disparó su séptimo jonrón de estos playoffs/Serie Mundial, un cohetazo de 102.7 millas por hora y 395 pies ante un sweeper del abridor Shohei Ohtani.
Vladimir Guerrero Jr sigue marcando la diferencia
Además de ser el nuevo líder de Toronto en jonrones de por vida en postemporada, Guerrero también ha puesto este mes una nueva marca de hits en una época de playoffs/Serie Mundial con 25, superando los 22 del Salón de la Fama Paul Molitor (21 en 1993). Y con su estacazo del martes, el quisqueyano empató a Molitor por la mayor cantidad de empujadas en una sola postemporada, 13, también en 1993.
FUENTE: MLB